Отчим забил годовалого ребенка и пытался воскресить его шокером

В Таиланде отчим забил годовалого ребенка и пытался воскресить его шокером
В Таиланде отчим на глазах матери забил годовалого ребенка и попытался воскресить его шокером. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в провинции Ратчабури. По данным полиции, отчим более двух месяцев издевался над мальчиком, бил его и тушил об него сигареты. В какой-то момент, разозлившись из-за плача, он ударил ребенка по лбу — мальчик потерял сознание.

После этого мужчина, пытаясь привести его в чувство, применил электрошокер в виде рыбы. У малолетнего началось кровотечение изо рта и носа, его доставили в больницу, но спасти не смогли. У него была черепно-мозговая травма.

По данным следствия, мать мальчика наблюдала за происходящим и не вмешалась. Она дала противоречивые показания и призналась, что недавно употребляла наркотики. Пара арестована.

Ранее россиянин забил жену кочергой за то, что она отказалась готовить ужин.

 
