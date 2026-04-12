Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак. Это выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка была подана 23 апреля 2025 года. Товарный знак зарегистрирован по классу №32 международной классификации товаров и услуг — безалкогольные фруктовые напитки, газированная воду, а также эссенции для их приготовления.

Срок действия регистрации составляет 10 лет.

Coca-Cola Company появилась в 1892 году, ее штаб-квартира находится в Атланте, штат Джорджия. В 2022 году компания объявила о приостановке деятельности на российском рынке. При этом напитки бренда по-прежнему доступны в продаже за счет поставок из других стран.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

