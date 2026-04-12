Лидер группы «Мотор-Роллер» Ильяс Аутов заявил ТАСС, что город Байконур в Казахстане является мировой космической столицей.

В Байконуре находится одноименный космодром. Аутов признался, что старается регулярно посещать этот город с концертами. Артист отметил, что в одной из своих песен есть лирический герой, который попадает в прошлое и встречается с первого человека, совершившего полет в космос – Юрия Гагарина.

«Гагарин — это часть корневой системы, которая до сих пор объединяет народы бывшего Советского Союза. Первая основная часть корневой системы — это Великая Отечественная война, а вторая — Гагарин и советский космос», — заявил музыкант.

Ильяс Аутов — лидер музыкальной группы «Мотор-Роллер» из города Алма-Ата. Артист неоднократно исполнял песни на стихи бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На данный момент группа певца записала 13 альбомов и выпустила более 30 клипов.

