Названа дневная норма кофе для защиты от стресса и депрессии

Умеренное потребление кофе — две-три чашки по 250 мл в день в день — связано со снижением риска стресса, тревожности и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Фуданьского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В работе использовались данные Британского биобанка: ученые отследили состояние здоровья более 460 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. На момент начала исследования у участников не было психических расстройств, однако за время наблюдений было зафиксировано более 18 тысяч случаев нарушений настроения и стрессовых состояний.

Анализ показал, что наименьший риск таких расстройств наблюдался у людей, выпивавших две-три чашки кофе по 250 мл в день. При этом зависимость оказалась нелинейной: как низкое, так и чрезмерное потребление кофе ухудшали показатели психического здоровья. У тех, кто пил пять и более чашек в день, риск, наоборот, возрастал.

Исследователи отмечают, что кофеин способен временно улучшать настроение, блокируя аденозин — нейромедиатор усталости — и стимулируя выработку дофамина, связанного с мотивацией и чувством удовольствия.

Ученые также учли генетические различия и установили, что скорость переработки кофеина в организме почти не влияет на результат его употребления. Отдельно отмечается, что защитный эффект умеренного потребления кофе оказался более выраженным у мужчин.

Ранее был назван продукт, повышающий риск развития депрессии и тревожности.