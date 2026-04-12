Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Наука

Названа дневная норма кофе для защиты от стресса и депрессии

Shutterstock/FOTODOM

Умеренное потребление кофе — две-три чашки по 250 мл в день в день — связано со снижением риска стресса, тревожности и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Фуданьского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В работе использовались данные Британского биобанка: ученые отследили состояние здоровья более 460 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. На момент начала исследования у участников не было психических расстройств, однако за время наблюдений было зафиксировано более 18 тысяч случаев нарушений настроения и стрессовых состояний.

Анализ показал, что наименьший риск таких расстройств наблюдался у людей, выпивавших две-три чашки кофе по 250 мл в день. При этом зависимость оказалась нелинейной: как низкое, так и чрезмерное потребление кофе ухудшали показатели психического здоровья. У тех, кто пил пять и более чашек в день, риск, наоборот, возрастал.

Исследователи отмечают, что кофеин способен временно улучшать настроение, блокируя аденозин — нейромедиатор усталости — и стимулируя выработку дофамина, связанного с мотивацией и чувством удовольствия.

Ученые также учли генетические различия и установили, что скорость переработки кофеина в организме почти не влияет на результат его употребления. Отдельно отмечается, что защитный эффект умеренного потребления кофе оказался более выраженным у мужчин.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!