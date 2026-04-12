Стали известны составы «Локомотива» и «Динамо» Мх на матч 24-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы столичного «Локомотива» и «Динамо» из Махачкалы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Монтес, Ненахов, Сильянов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Эль-Мубарик, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» 12 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 23 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

