Как православные россияне встретили Пасху

Звезда «Зачарованных». 55 лет со дня рождения Шеннен Доэрти
Обратная сторона Луны и бикини на склоне: 17 главных фото недели
Схождение Благодатного огня: фото из Иерусалима
Бывший «ангел» и долларовый миллионер. Модели Алессандре Амбросио — 45

В ночь на воскресенье, 12 апреля, православные россияне встретили Пасху. Торжественные службы прошли в храмах и церквях страны. В храме Христа Спасителя богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемонию посетил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

К началу службы в Москву доставили благодатный огонь из Иерусалима. В главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Кроме того, патриарх поблагодарил Путина за возвращение Церкви икон Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской.
Они были переданы Церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет и уже выставлены в храме Христа Спасителя.

«Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину», — сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя.

Позже президент поздравил православных христиан с праздником.

Богослужение в главном храме России собрало большое количество верующих, среди них присутствовали курсанты Московского суворовского военного училища. Также среди гостей заметили отца Илона Маска, Эррола Маска.

 
Путин поздравил с Пасхой, переговоры США с Ирана провалились, а показания за воду теперь надо передавать иначе. Что нового к утру 12 апреля
