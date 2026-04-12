Как православные россияне встретили Пасху

В ночь на воскресенье, 12 апреля, православные россияне встретили Пасху. Торжественные службы прошли в храмах и церквях страны. В храме Христа Спасителя богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемонию посетил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

К началу службы в Москву доставили благодатный огонь из Иерусалима. В главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Кроме того, патриарх поблагодарил Путина за возвращение Церкви икон Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской.

Они были переданы Церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет и уже выставлены в храме Христа Спасителя.

«Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину», — сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя.

Позже президент поздравил православных христиан с праздником.

Богослужение в главном храме России собрало большое количество верующих, среди них присутствовали курсанты Московского суворовского военного училища. Также среди гостей заметили отца Илона Маска, Эррола Маска.