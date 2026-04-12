Трамп-младший поддержал Орбана во время парламентских выборов в Венгрии

Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне парламентских выборов в республике.

«Нашим друзьям в Венгрии: мы надеемся, что вы проголосуете за независимое мышление и за того, кто ставит Венгрию на первое место. Мы надеемся, что вы проголосуете за друга и союзника моего отца», — написал он в соцсети X.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.

 
