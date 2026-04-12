Стало известно, были ли россияне на задержанном Швецией судне

Посольство РФ: россиян на судне, на борт которого поднялись власти Швеции, нет
Российских граждан нет среди экипажа судна Hui Yuan, задержанного шведскими властями. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Швеции.

«В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет», — говорится в заявлении посольства.

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Судя по сайту отслеживания морских перевозок, балкер вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля и должен был прибыть в Испанию 21 апреля.

До этого сотрудники береговой охраны Швеции задержали судно Flora 1 у города Истад на южном побережье королевства по подозрению в совершении экологических преступлений.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».

 
