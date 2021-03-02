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Симпсоны, пицца и Чернобыль: Горбачев на экране

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. Уставшее от застоя советское общество поначалу приняло политику нового генсека ЦК КПСС на ура, а его хождения в народ собирали толпы желающих. Однако несмотря на поддержку общества, Горбачеву так и не удалось провести полноценные реформы. Пытаясь балансировать между консерваторами и реформаторами, он был нерешителен и в итоге потерял власть.

Образ Горбачева использовался во многих фильмах: как российских, так и зарубежных. В первый же год его правления персонаж Горбачева появился в картине «Рокки 4», а три года спустя в популярной кинопародии «Голый пистолет». Оба раза его сыграл малоизвестный, но внешне схожий с ним актер Дэвид Ллойд Остин. В отечественных фильмах роль советского президента играли Леонид Куравлев, Владимир Юматов, Сергей Банковский и другие. Горбачева можно было увидеть и в одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны» — в качестве гостя Джорджа Буша-старшего, поселившегося рядом с семьей Симпсонов. Последнее воплощение Михаила Сергеевича на экране состоялось в позапрошлом году — в сериале-хите HBO «Чернобыль».

В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).

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<b>«Рокки 4» (1985) </b><br> В &laquo;Рокки 4&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Ллойд Остин) настолько вдохновляется победой американца над советским боксером Иваном Драго, что в конце фильма встает и аплодирует стоя. Позитивная концовка случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана &mdash; за два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились на саммите в Женеве по ядерному разоружению <b>«Рокки 4» (1985) </b><br> В &laquo;Рокки 4&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Ллойд Остин) настолько вдохновляется победой американца над советским боксером Иваном Драго, что в конце фильма встает и аплодирует стоя. Позитивная концовка случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана &mdash; за два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились на саммите в Женеве по ядерному разоружению
<b>«Голый пистолет» (1988)</b> <br> Британский актер Дэвид Ллойд Остин умудрился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС дважды &mdash; помимо &laquo;Рокки 4&raquo;, в комедии &laquo;Голый пистолет&raquo;. Правда, Горбачев появляется там только в самом начале: по сюжету политик вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни и Фиделем Кастро готовит теракт против США. Внезапно на встречу врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, срывает чалму Хомейни и стирает родимое пятно с головы Горбачева <b>«Голый пистолет» (1988)</b> <br> Британский актер Дэвид Ллойд Остин умудрился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС дважды &mdash; помимо &laquo;Рокки 4&raquo;, в комедии &laquo;Голый пистолет&raquo;. Правда, Горбачев появляется там только в самом начале: по сюжету политик вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни и Фиделем Кастро готовит теракт против США. Внезапно на встречу врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, срывает чалму Хомейни и стирает родимое пятно с головы Горбачева
В одной из серий юмористической передачи Saturday Night Live, которая вышла в конце 80-х, роль Горбачева исполнил Дэнни Де Вито В одной из серий юмористической передачи Saturday Night Live, которая вышла в конце 80-х, роль Горбачева исполнил Дэнни Де Вито
<b>«Симпсоны»</b> <br> Григорий Распутин, Pussy Riot, Владимир Путин &mdash; кого только не пародировали в мультсериале &laquo;Симпсоны&raquo;. Бывший генсек ЦК КПСС тоже фигурировал в одной из серий: по сюжету он приходит к Симпсонам в гости и вынуждает Гомера извиниться перед Джорджем-Бушем-старшим, с которым они накануне подрались. &laquo;Не хочу показывать слабости перед русскими&raquo;, &mdash; говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется <b>«Симпсоны»</b> <br> Григорий Распутин, Pussy Riot, Владимир Путин &mdash; кого только не пародировали в мультсериале &laquo;Симпсоны&raquo;. Бывший генсек ЦК КПСС тоже фигурировал в одной из серий: по сюжету он приходит к Симпсонам в гости и вынуждает Гомера извиниться перед Джорджем-Бушем-старшим, с которым они накануне подрались. &laquo;Не хочу показывать слабости перед русскими&raquo;, &mdash; говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется
<b>«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)</b> <br> Из российских актеров первым Михаила Горбачева сыграл Леонид Куравлев в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В нем персонаж Куравлева практически весь фильм ведет телефонные переговоры с Америкой <b>«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)</b> <br> Из российских актеров первым Михаила Горбачева сыграл Леонид Куравлев в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В нем персонаж Куравлева практически весь фильм ведет телефонные переговоры с Америкой
<b>«Небо над Берлином 2» (1993)</b> <br> А вот в фильме &laquo;Небо над Берлином 2&raquo; Вима Вендерса сыграл реальный Михаил Горбачев (самого себя, конечно же). Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид <b>«Небо над Берлином 2» (1993)</b> <br> А вот в фильме &laquo;Небо над Берлином 2&raquo; Вима Вендерса сыграл реальный Михаил Горбачев (самого себя, конечно же). Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид
В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!» В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!»
<b>«Ельцин. Три дня в августе» (2011)</b> <br> Фильм повествует об Августовском путче 1991 года, приведшем к распаду СССР. Горбачева тут сыграл Владимир Юматов, а Ельцина &mdash; Дмитрий Назаров <b>«Ельцин. Три дня в августе» (2011)</b> <br> Фильм повествует об Августовском путче 1991 года, приведшем к распаду СССР. Горбачева тут сыграл Владимир Юматов, а Ельцина &mdash; Дмитрий Назаров
<b>«Так сложились звёзды» (2016)</b> <br> В фильме &laquo;Так сложились звезды&raquo; Михаил Горбачев (актер Игорь Угольников) появляется лишь в одном эпизоде: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов) <b>«Так сложились звёзды» (2016)</b> <br> В фильме &laquo;Так сложились звезды&raquo; Михаил Горбачев (актер Игорь Угольников) появляется лишь в одном эпизоде: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов)
<b>«Чернобыль» (2019)</b> <br> В нашумевшем проекте HBO &laquo;Чернобыль&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Денсик) лично отдал указание не награждать Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) представил свою версию катастрофы. Сам политик изложенную в сериале версию назвал выдумкой <b>«Чернобыль» (2019)</b> <br> В нашумевшем проекте HBO &laquo;Чернобыль&raquo; Михаил Горбачев (Дэвид Денсик) лично отдал указание не награждать Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) представил свою версию катастрофы. Сам политик изложенную в сериале версию назвал выдумкой
<b>«Ласковый май» (2009)</b> <br> В 1985 году стартовала горбачевская &laquo;перестройка&raquo;, а год спустя появилась группа &laquo;Ласковый май&raquo; Андрея Разина. Немалую часть в документальном фильме занимает история снимка, на котором маленький Разин запечатлен с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека, но в нее мгновенно поверили. &laquo;Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: &laquo;Талантливый подлец&raquo;. Но ведь и Остап Бендер был талантливый&raquo;, &mdash; рассказывал Разин <b>«Ласковый май» (2009)</b> <br> В 1985 году стартовала горбачевская &laquo;перестройка&raquo;, а год спустя появилась группа &laquo;Ласковый май&raquo; Андрея Разина. Немалую часть в документальном фильме занимает история снимка, на котором маленький Разин запечатлен с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека, но в нее мгновенно поверили. &laquo;Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: &laquo;Талантливый подлец&raquo;. Но ведь и Остап Бендер был талантливый&raquo;, &mdash; рассказывал Разин
В спектакле “Горбачев” Алвиса Херманиса заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова. Самому Михаилу Горбачеву спектакль очень понравился &mdash; по его словам, никому другому он бы эту историю не доверил В спектакле “Горбачев” Алвиса Херманиса заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова. Самому Михаилу Горбачеву спектакль очень понравился &mdash; по его словам, никому другому он бы эту историю не доверил
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<b>«Рокки 4» (1985) </b><br> В «Рокки 4» Михаил Горбачев (Дэвид Ллойд Остин) настолько вдохновляется победой американца над советским боксером Иваном Драго, что в конце фильма встает и аплодирует стоя. Позитивная концовка случайно зарифмовалась с началом дружбы Горбачева и Рейгана — за два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились на саммите в Женеве по ядерному разоружению
<b>«Голый пистолет» (1988)</b> <br> Британский актер Дэвид Ллойд Остин умудрился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС дважды — помимо «Рокки 4», в комедии «Голый пистолет». Правда, Горбачев появляется там только в самом начале: по сюжету политик вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни и Фиделем Кастро готовит теракт против США. Внезапно на встречу врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, срывает чалму Хомейни и стирает родимое пятно с головы Горбачева
В одной из серий юмористической передачи Saturday Night Live, которая вышла в конце 80-х, роль Горбачева исполнил Дэнни Де Вито
<b>«Симпсоны»</b> <br> Григорий Распутин, Pussy Riot, Владимир Путин — кого только не пародировали в мультсериале «Симпсоны». Бывший генсек ЦК КПСС тоже фигурировал в одной из серий: по сюжету он приходит к Симпсонам в гости и вынуждает Гомера извиниться перед Джорджем-Бушем-старшим, с которым они накануне подрались. «Не хочу показывать слабости перед русскими», — говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется
<b>«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)</b> <br> Из российских актеров первым Михаила Горбачева сыграл Леонид Куравлев в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В нем персонаж Куравлева практически весь фильм ведет телефонные переговоры с Америкой
<b>«Небо над Берлином 2» (1993)</b> <br> А вот в фильме «Небо над Берлином 2» Вима Вендерса сыграл реальный Михаил Горбачев (самого себя, конечно же). Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид
В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!»
<b>«Ельцин. Три дня в августе» (2011)</b> <br> Фильм повествует об Августовском путче 1991 года, приведшем к распаду СССР. Горбачева тут сыграл Владимир Юматов, а Ельцина — Дмитрий Назаров
<b>«Так сложились звёзды» (2016)</b> <br> В фильме «Так сложились звезды» Михаил Горбачев (актер Игорь Угольников) появляется лишь в одном эпизоде: вместе с женой Раисой Максимовной (Дарья Мороз) они находятся на полевом стане казахстанской целины в сопровождении Динмухамеда Кунаева (Алдабек Шалбаев) и Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов)
<b>«Чернобыль» (2019)</b> <br> В нашумевшем проекте HBO «Чернобыль» Михаил Горбачев (Дэвид Денсик) лично отдал указание не награждать Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) представил свою версию катастрофы. Сам политик изложенную в сериале версию назвал выдумкой
<b>«Ласковый май» (2009)</b> <br> В 1985 году стартовала горбачевская «перестройка», а год спустя появилась группа «Ласковый май» Андрея Разина. Немалую часть в документальном фильме занимает история снимка, на котором маленький Разин запечатлен с семьей Горбачевых. В одном из интервью продюсер в шутку назвался племянником генсека, но в нее мгновенно поверили. «Когда Горбачев посмотрел фильм и увидел свою роль, то сказал: «Талантливый подлец». Но ведь и Остап Бендер был талантливый», — рассказывал Разин
В спектакле “Горбачев” Алвиса Херманиса заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова. Самому Михаилу Горбачеву спектакль очень понравился — по его словам, никому другому он бы эту историю не доверил
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