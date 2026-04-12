«Яичко такого вкуса, который в жизни не получить»: как звезды отмечают Пасху — 2026

Сегодня, 12 апреля, православные христиане встречают Пасху — 2026, в преддверии которой, по традиции, красят яйца и пекут куличи. Для российских звезд этот праздник оказался на удивление разным: от молитв о здоровье до детских игр с крашеными яйцами. О том, как знаменитости встречают Пасху, — в материале «Газеты.Ru».

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась в интервью «Газете.Ru», что не печет куличи на Пасху. Вместо этого она получает их в подарок от друзей. Однако ритуальную выпечку танцовщица не ест, поскольку следит за фигурой. «Кулич мне всегда дарит моя добрая подруга Светлана. Этот кулич ест Лолочка — моя личная помощница. Несмотря на то, что она мусульманской веры, все равно участвует в пасхальных традициях», — рассказала артистка.

В 2025 году Волочкова проводила Пасху на Мальдивах. На видео, снятом на фоне тропического пейзажа, она пожелала православным поклонникам «истинных благ, всего самого прекрасного, самого доброго, мира, любви, самого‑самого лучшего». Пасху — 2026 балерина встречает в Москве, но ее настроение омрачено проблемами со здоровьем: Волочкова восстанавливается после операции. «Я хожу в храм, но куличи не освящаю. Сейчас я молюсь о восстановлении сустава и надеюсь, что Бог поможет мне снова быть здоровой и радовать людей своим творчеством», — поделилась Волочкова.

Для певца Юрия Лозы Пасха — не просто праздник, а особое событие, требующее духовной и телесной подготовки. Важная часть этого процесса — соблюдение Великого поста, который длится 49 дней и завершается в день Пасхи. После столь длительного воздержания, отметил Лоза, даже простая пища обретает совершенно новый вкус. «Я люблю яйцо под майонезом. И когда после 49‑дневного воздержания и службы приходишь домой, то это яичко такого вкуса, который в жизни не получить», — сказал композитор.

Лоза также напомнил, что продукты перед праздником нужно освятить в церкви, призвал в пасхальные дни забыть обиды, а также «празднично думать и празднично действовать». «Чем Пасха хороша — она настраивает мозги на очень благодушный лад. Как‑то хорошо на душе. Приходишь с таким настроением в коллектив, а люди такие же праздничные — с такими же улыбками», — подытожил артист.

Певица MARSO

Бывшая бэк‑вокалистка Дмитрия Маликова, певица MARSO (настоящее имя — Соня Маркова), призналась, что красить яйца на Пасху — ее любимая традиция, которую она передает детям. Кулич артистка предпочитает покупать в магазине, потому что что «пекарь из нее так себе».

«Помню, как сама в детстве помогала маме — тогда красили яйца в луковой шелухе, использовали сок свеклы и моркови. Сейчас вариантов очень много — и специальные краски, и пленка, и украшения — простор для творчества! Дети у нас в таком возрасте, когда им все это интересно, поэтому красим и украшаем яйца к Пасхе вместе. И, конечно, всегда бьемся яйцами — в детстве это вызывало восторг, а сейчас играем в «битки» вместе с нашими детьми», — рассказала певица.

Маркова посетовала, что Пасху — 2026 она встретит вдали от семьи: плотный график не позволяет собраться всем вместе.

«Пасха — один из наших любимых семейных праздников. Когда мы дома, накрываем на стол, приглашаем в гости близких. К детям приходит крестная — обычно приносит освященные кулич и яйца. Мы не всегда успеваем побывать в церкви накануне праздника, но эту добрую традицию поддерживаем благодаря крестной», — поделилась она.

В этом году, по словам артистки, традицию соблюсти не получается. «Разлетаемся по делам. Конечно, жалеем, что в этот день мы в разъездах, но такой получился график», — объяснила Маркова.

Ольга Петрикова

Участница проекта «Титаны 3» Ольга Петрикова рассказала, что раньше ее семья готовилась к Пасхе за несколько недель, но сейчас традиции стали проще.

«Все начинается с Вербного воскресенья — обязательный поход в церковь и освящение вербочек. Чистый четверг перед Пасхой тоже соблюдаем по традиции. Стараюсь приобщать к этому и детей. Даю каждому обязательное задание по дому на этот день. В пятницу перед Пасхой мы всей семьей красим яйца. За куличи отвечает моя мама, у нее они получаются особенно вкусными», — сказала ведущая «Матч ТВ».

По словам Петриковой, праздничный день у ее семьи начинается с утреннего поздравления и традиционной «битвы яйцами» перед завтраком.

«Утром, перед завтраком, мы поздравляем друг друга с Пасхой и устраиваем битву яйцами. На завтрак — обязательно яйца и куличи. Плюс основные блюда. Как правило в этот день мы ходим в гости к родственниками или они к нам. Обмениваемся пасочками, яйцами и маленьким сувенирами», — поделилась Петрикова.

Певица Анна Калашникова

Певица Анна Калашникова воспринимает Пасху прежде всего как семейный праздник. Даже если в этот день артистка занята на работе или выступлениях, семья обязательно находит время собраться за большим столом.

«Да, мы очень любим с семьей этот праздник. И с самого детства Данюши (11-летний сын певицы. — «Газета.Ru») мы всегда старались собираться в этот день семейно. Даже если я где‑то работаю или выступаю, мы обязательно днем соберем большой стол, устроим праздничный обед или ранний ужин», — рассказала артистка.

За праздничным столом собираются самые дорогие люди: родители Анны, ее родной брат, сын и иногда — близкие друзья. Накануне праздника семья вместе готовится к торжеству. «На самом деле очень трудно найти красивые яйца при всем изобилии… Мы делаем сами. Сейчас очень много таких интересных технологий, и очень любим это делать», — отметила певица.

Что же касается куличей, то, по словам Калашниковой, в ее семье разнообразие: «Куличи мы и сами печем, и заказываем в любимых кондитерских или ресторанах. Есть разные варианты: диетические, с необычными вкусовыми наполнителями или с ярким декором. Если не успеваем приготовить сами, выбираю что‑то в определенной тематике. Каждый год стараюсь выбирать кулич нового цвета — это такая наша семейная традиция. А еще обязательно украшаем стол веточками вербы и цветами».

Виктория Барс

Певица Виктория Барс рассказала, что в последние годы семья чаще всего собирается на Пасху у бабушки: из‑за возраста родственница уже не может активно передвигаться, поэтому все близкие приезжают к ней.

«Там встречается вся семья и обменивается поздравлениями. Я очень люблю праздник Светлой Пасхи, потому что этот день наполнен каким‑то особенным светом и теплом, а также это еще один прекрасный день, когда вся семья собирается вместе», — рассказала она.

Одна из самых любимых ее традиций — совместное окрашивание яиц, поскольку чаще всего этот процесс проходит в теплой семейной обстановке. «Помню, в детстве бабуля красила их в отваре из луковой шелухи, мне очень нравилось помогать ей. Сейчас так же, как и я в детстве, с особым интересом красит яйца и мой сын Ратмир. Чаще всего мы это делаем вместе с моей мамой, в семейной обстановке, и потом обязательно обмениваемся ими с близкими», — поделилась Барс.