Бьянка назвала свои требования к мужчинам

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) в беседе с «Пятым каналом» заявила, что каждый мужчина должен за собой ухаживать.

«У него обязательно должен быть хотя бы один крем, не просто хозяйственное мыло. Он, конечно, должен подстригать бороду, мыться, какой-то крем использовать, чтобы была кожа бархатистая, приятная на ощупь», — поделилась артистка.

По словам Бьянки, ей нравятся мужчины, которые в меру ухаживают за собой. Певица также не против, если мужчина ходит в салон красоты за маникюром. Однако она считает перебором, если мужчина делает себе филлеры. Музыкантка особенно не понимает, если на такие процедуры идет не артист.

В апреле Липницкая рассказала, что не ходит на свидание с зумерами. Артистка призналась, что не видела мужчин этого поколения, от которых «бы пахло мужчиной».

Липницкая отметила, что очень положительно относится к зумерам, отметив, что часто с ними работает. По словам певицы, ее молодые коллеги милые, классные и очень ответственные, если найти к ним подход.

