12 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

12 апреля православные верующие отмечают Пасху — главный христианский праздник, в храмах проходят торжественные богослужения. В мире вспоминают первый полет человека в космос: в России и на постсоветском пространстве отмечают День космонавтики, а ООН провозгласила эту дату Международным днем полета человека в космос. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 12 апреля

* День космонавтики в России

В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в истории человечества отправился в орбитальный полет, доказав, что человек способен покинуть пределы земной атмосферы. Это событие стало мировой сенсацией и оказало огромное влияние на науку, технологии и общественное сознание.

В СССР памятную дату начали отмечать уже в 1962 году, а спустя шесть лет Международная авиационная федерация (FAI) объявила 12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики. В этот день в России проходят лекции, выставки, кинопоказы, встречи с космонавтами.

* Международный день полета человека в космос

Дата установлена Генассамблеей ООН в 2011 году — в канун 50-летия полета Юрия Гагарина, чтобы подчеркнуть всемирную значимость события и стимулировать международное сотрудничество в изучении внеземного пространства. По всей планете в этот день проходят так называемые «Юрьевы ночи» (Yuri's Night). Традиция таких вечеринок, сочетающих науку и развлечения, зародилась в США в начале 2000-х. Главная задача — разжечь интерес молодежи к космосу и воспитать новое поколение исследователей.

* День войск противовоздушной обороны России (День ПВО)

В России ежегодно во второе воскресенье апреля чествуют военнослужащих противовоздушной обороны. Праздник учрежден указом президента в 2006 году, он ведет свою историю от первых воинских подразделений, созданных в 1914 году для защиты от атак с воздуха. Современные подразделения ПВО оснащены такими комплексами, как С-400 «Триумф», «Панцирь-С», и надежно охраняют небо России. В ходе СВО войска противовоздушной обороны не раз доказали свою эффективность.

* Международный день осознанных сновидений

В 1975 году британский психолог Кейт Хирн в ходе эксперимента доказал научное существование феномена, при котором спящий понимает, что видит сон, и может управлять его сюжетом. Хотя еще Аристотель описывал подобные состояния, официальная наука долго сомневалась в их реальности. Осознанные сновидения и сегодня остаются малоизученной областью.

* Всемирный день хомяка

Эти милые и нетребовательные грызуны стали популярными домашними любимцами сравнительно недавно — в 1930-х годах, когда зоолог Израэль Ахарони привез из Сирии первых хомяков в лабораторию для опытов. С тех пор они покорили миллионы сердец по всему свету.

Depositphotos

* День весеннего дождя

Это неофициальный, но поэтичный праздник, символизирует обновление природы. Весенние ливни считаются благодатными для роста растений и начала сельскохозяйственного сезона. В разных культурах дождь в апреле ассоциируется с очищением и плодородием: например, в Японии есть понятие «харусамэ» — весенний дождь, который освежает и пробуждает землю.

Веселые праздники 12 апреля • День прогулки по дикой стороне. Праздник призывает отвлечься от повседневной рутины и открыть для себя красоту и тайны природы. Его история началась в 2004 году, когда энтузиасты решили популяризировать активный отдых на свежем воздухе. • День плетения из солнечных лучей. В эту дату можно предаваться творчеству с помощью солнца: делать солнечные отпечатки (оставляя предметы на бумаге под лучами), рисовать светом фонариков или солнечных зайчиков, придумывать разные конкурсы на эту тему.

Что отмечают в разных странах 12 апреля

День работников науки — Казахстан. Праздник установлен в 2011 году и приурочен ко дню рождения академика Каныша Сатпаева (1899–1964) – первого президента АН Казахской ССР, создавшего национальную академию. Сегодня проходят церемонии вручения государственных премий в области науки и конференции ученых.

Религиозные праздники 12 апреля

* Светлое Христово Воскресенье — Пасха

Для православных верующих наступил главный и самый радостный праздник — Светлое Христово Воскресение, которое называют «торжеством торжеств». Оно символизирует победу жизни над смертью. В этот день верующие вспоминают, как на рассвете жены-мироносицы пришли к пещере, чтобы умастить тело Иисуса благовониями, но обнаружили камень отваленным, а гробницу пустой. Ангелы возвестили им о воскресении Спасителя.

Торжества продолжаются всю Светлую седмицу — последующую неделю. В храмах проходят богослужения по пасхальному чину при открытых царских вратах, ежедневно совершается крестный ход. В течение сорока дней верующие приветствуют друг друга радостными восклицаниями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

С этого дня завершается Великий пост, и сразу после ночной пасхальной службы можно разговеться куличами, творожными пасхами и крашеными яйцами.

* День памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

Святой жил в VI–VII веках, был игуменом Синайского монастыря. Он известен своим трудом «Лествица» — духовным руководством, описывающим восхождение к Богу по 30 ступеням. Его сочинение особенно внимательно изучают в монастырях во время поста. Жизнь Иоанна — пример строгости, мудрости и милосердия.

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

* Воскресенье Божьего Милосердия у католиков

Сегодня католики отмечают Воскресенье Божьего Милосердия — второе воскресенье после Пасхи, которая была у западных христиан 5 апреля. Праздник установлен папой Иоанном Павлом II. В этот день верующие могут получить полное отпущение грехов и наказаний за них («второе Крещение») при условии искренней исповеди, причастия и доверия к Богу. Перед праздником читают девятидневную новенну молитвенная практика у католиков, когда в течение девяти дней подряд читаются определенные молитвы и молитву «Венчик Милосердию Божию».

Народные праздники 12 апреля

Иван Лествичник

В этот день на Руси чтили память преподобного Иоанна Лествичника. К празднику пекли обрядовое печенье «лесенки»: из теста делали две «колбаски» с поперечными пирожками-ступенями. Такое угощение готовили каждому члену семьи — для здоровья, а затем окропляли святой водой в церкви.

С этим днем связано поверье о домовом: будто бы он «бесится» и может навредить. Поэтому после заката крестьяне запирали скотину в хлеву, а сами сидели в избе, в стороне от дверей и окон — до первых петухов.

Именины 12 апреля

* Захар;

* Зосима;

* Иван;

* Савва;

* Софрон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 12 апреля

Приметы о погоде

Если распустились одуванчики — лето будет коротким.

Дождь с утра — весна будет затяжной и влажной.

Журавли летят высоко — к хорошему урожаю.

Если гром гремит до обеда — лето будет сухое, а после — дождливое.

Появились первые почки на березе — можно высаживать картофель.

Снег сошел полностью — пора готовить пчелиные ульи к вылету.

Что можно делать 12 апреля

* Посетить церковную службу: самое важное — побывать на пасхальном богослужении.

* Разговеться: после строгого Великого поста в Пасху снимаются все ограничения в пище.

* Помочь нуждающимся — принято делиться освященной едой с бедными и больными.

* Провести день в радости и с близкими: Пасха — это праздник жизни и обновления, который лучше встречать в кругу семьи.

Что нельзя делать 12 апреля

* Унывать, ссориться и ругаться.

* Злоупотреблять алкоголем.

* Выполнять тяжелую работу: лучше отложить дела по дому, уборку и тяжелый физический труд.

* Посещать кладбище, поминать усопших: Пасха — день радости о Воскресении Христа, а не скорби. Для поминовения есть специальный день — Радоница.

Лунный календарь 12 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 25-й лунный день.

Луна в знаке Водолей.

Астрологи рекомендуют провести день в спокойной обстановке, наедине с собой. Стоит не спеша завершить текущие дела, а от новых начинаний рекомендуется пока воздержаться. Было бы неплохо избегать суеты, лишних контактов и излишнего напряжения, чтобы сохранить силы.

В этот период многие могут чувствовать легкую лень или апатию, и совместная работа дается сложнее. Финансовые и судебные вопросы, согласно прогнозам, вполне допустимы, если они требуют внимания. Также благоприятны оздоровительные процедуры.

День располагает к самоанализу и личным делам, он довольно пассивен — а значит, хорошо подходит для того, чтобы побыть в своем ритме. Что касается браков, возможно, не самое лучшее время для этого шага, хотя влияние Луны и звезд на эту и многие другие сферы человеческого бытия научно не доказано.

12 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 12 апреля

* 1606 год — по указу короля Якова I появился объединенный флаг Англии и Шотландии — прообраз «Юнион Джека».

* 1815 год — в результате извержения вулкана Тамбора на острове Сумбава (современная Индонезия) погибли около 90 тысяч человек, большинство — из-за последующего цунами и голода.

* 1861 год — начало Гражданской войны в США: конфедераты начали бомбардировку форта Самтер. Это стало формальным предлогом для объявления войны.

* 1911 год — состоялся первый беспосадочный перелет Лондон — Париж, занявший почти четыре часа.

* 1934 год — на горе Вашингтон в штат Нью-Гэмпшир (США) зарегистрирована рекордная скорость ветра — 372 км/час.

* 1943 год — основан Курчатовский институт — будущий центр советского ядерного проекта.

* 1981 год — стартовал шаттл Columbia — первый пилотируемый полет по программе Space Shuttle.

* 1988 год — в США выдан первый патент за животное, улучшенное с помощью генной инженерии. Испытуемым была лабораторная мышь.

* 1997 год — в Турине в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница, произошел пожар; реликвию спасли в последний момент.

Кто родился 12 апреля

* В 1823 году родился Александр Островский — русский драматург, автор «Грозы», «Бесприданницы» и других пьес.

* В 1839 году родился Николай Пржевальский — русский географ и натуралист, исследователь Центральной Азии.

* В 1884 году родился Отто Мейергоф — немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

* В 1888 году родился Генрих Нейгауз — пианист и педагог, воспитавший целую плеяду советских виртуозов.

* В 1903 году родился Ян Тинберген — нидерландский экономист, один из первых лауреатов Нобелевской премии по экономике.

* В 1931 году родился Леонид Дербенев — советский и российский поэт-песенник, автор многочисленных эстрадных хитов — «Лучший город Земли», «Есть только миг», «Все могут короли», «Три белых коня» и др.

* В 1933 году родилась Монсеррат Кабалье — испанская оперная дива, мировая звезда, обладательница лирического сопрано.

* В 1937 году родился Игорь Волк — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.

* В 1971 году родилась Шеннен Доэрти — американская актриса («Зачарованные», «Беверли-Хиллз 90210»).

Кто скончался 12 апреля • В 1938 году умер Федор Шаляпин — русский оперный и камерный певец-бас.

• В 1945 году умер Франклин Рузвельт — 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.

• В 1974 году умер Евгений Вучетич — советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР.

Кто отмечает день рождения 12 апреля

* 86 лет исполняется Херби Хэнкоку — легендарному джазовому пианисту, обладателю 14 премий «Грэмми».

* 77 лет исполняется Юрию Куклачеву — клоуну, дрессировщику кошек, народному артисту РСФСР.

* 65 лет исполняется Юрию Гальцеву — советскому и российскому артисту эстрады, телеведущему, актеру, заслуженному артисту РФ.

* 64 года исполняется Михаилу Турецкому — основателю арт-группы «Хор Турецкого».

* 54 года исполняется Елене Кориковой — актрисе театра и кино («Барышня-крестьянка», «Бедная Настя»).

* 45 лет исполняется Юрию Борзаковскому — российскому легкоатлету, олимпийскому чемпиону на 800 м.

* 42 года исполняется Андрею Гайдуляну — российскому актеру, звезде сериала «Универ».

* 41 год исполняется Ольге Серябкиной — певице, бывшей солистке группы Serebro.

* 32 года исполняется Сирше Ронан — ирландско-американской актрисе, звезде фильмов «Леди Берд» и «Искупление».