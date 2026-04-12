«Сочи» сенсационно обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

