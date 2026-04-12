Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ о подготовке к потенциальному возобновлению военных действий против Ирана. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным издания, военная разведка Израиля в ускоренном порядке создает список целей, по которым будут наносится удары. Кроме того, израильская армия готовится к нанесению новых ракетных ударов.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

