На популярном пляже в Эстонии нашли обломки украинского БПЛА

На эстонском пляже обнаружены обломки, предположительно, украинского беспилотника. Как сообщает портал ERR со ссылкой на Департамент внутренней безопасности (ISS/KAPO), фрагмент крыла дрона выбросило на берег в волости Ляэне-Вирумаа на северо-востоке страны.

По предварительной оценке специалистов, деталь принадлежит именно украинскому аппарату. Находку сделал местный житель в воскресенье утром на пляже Калви. Представитель ведомства Марта Туул уточнила, что беспилотник не падал непосредственно в этом месте — фрагмент принесло морем. Сообщить какие-либо еще подробности, связанные с обнаружением фрагмента БПЛА, чиновница отказалась, сославшись на то, что сначала надо дождаться завершения расследования.

ERR напоминает, что схожие обломки беспилотного летательного аппарата уже находили на пляже в эстонском уезде Пярну прошлой осенью, а также несколько раз — на побережье в соседней Латвии.

За последний месяц Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру в балтийских портах Приморск и Усть-Луга. Дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Эстонии, один из них врезался в здание электростанции Аувере, а обломки находили в странах Балтии и Финляндии. Москва указала на то, что Эстония, Латвия и Литва предоставили Киеву право использовать свое небо для ударов по России, они сами это отрицают.

Ранее украинский дрон взорвался возле жилых домов в Эстонии.