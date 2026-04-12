В Кремле прокомментировали отказ Европы от российского газа

Песков: Европа найдет способ купить газ, даже если РФ перестанет продавать его ЕС

Страны Европы смогут найти способ закупать газ, даже если Россия перестанет продавать его Евросоюзу (ЕС). Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок живет как живой организм», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.