Губернатор Петербурга сделал прививку от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что он получил дозу вакцины от коронавируса.

Он уведомил, что следующую прививку будет делать через три недели. «Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья», — написал Беглов в соцсети.

Губернатор отметил, что чувствует себя отлично.

По его словам, в настоящее время в Петербурге работает 129 прививочных пунктов, десять мобильных бригад, из которых пять находятся в торговых центрах.

Ранее в Петербурге отменили часть ограничений, введенных из-за COVID-19.