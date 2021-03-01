Тело ребенка в одном нижнем белье нашли на улице в Саратовской области

Тело мальчика в одном нижнем белье нашли на улице в городе Вольск в Саратовской области в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что умершего мальчика обнаружили недалеко от своего дома. По предварительным данным, ребенок 2015 года рождения страдал расстройством психики. Как сообщил источник агентства в экстренных службах, мальчик замерз насмерть. Температура в Вольске опустилась до -16°C.

Вольская межрайонная прокуратура намерена установить все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным областного управления Следственного комитета России, тело ребенка без верхней одежды нашли возле магазина на улице Краснооктябрьской без внешних признаков насильственной смерти. СК начал доследственную проверку.