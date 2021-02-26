На Украине зафиксированы первые побочные эффекты от вакцины Oxford/AstraZeneca

На Украине сообщили о первых побочных эффектах вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», — заявил врач.

Также Ляшко дополнил, что шесть случаев было зафиксировано в Черкасской области, один — в Черниговской.

На Украине в данный момент используется индийская вакцина Covishield — бюджетный аналог вакцины от компании AstraZeneca.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не наблюдается дефицит вакцин от COVID-19.