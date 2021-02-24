Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Депутаты всех фракций Госдумы в среду внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности - от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. рублей», - отметила Яровая, подчеркнув, что поправки «уже поддержаны представителями всех фракций».

Авторами поправок также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

К депутатам от «Единой России» присоединились представители всех фракций Госдумы. Среди них - первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).