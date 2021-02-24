В подмосковной Жуковке горит ресторан «Причал»

В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан «Причал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о пожаре в ресторане «Причал» на Ильинском шоссе», — рассказал собеседник агентства.

Прибывшие на место пожарные установили, что деревянное строение горит по всей площади — 600 кв. метров.

Отмечается, что огонь перекинулся на рядом стоящее строение, его назначение устанавливается.

Ранее в центре Москвы загорелось здание, где работают хостел и кафе.