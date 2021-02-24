В подмосковной Жуковке горит ресторан «Причал»
Катерина Медведева
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В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан «Причал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о пожаре в ресторане «Причал» на Ильинском шоссе», — рассказал собеседник агентства.
Прибывшие на место пожарные установили, что деревянное строение горит по всей площади — 600 кв. метров.
Отмечается, что огонь перекинулся на рядом стоящее строение, его назначение устанавливается.
Ранее в центре Москвы загорелось здание, где работают хостел и кафе.
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