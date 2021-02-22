Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.05 мск, в Домодедово задержано шесть вылетов и еще два отменено.
При этом во Внуково отменили семь рейсов, а девять — задержали.
Также в Шереметьево было отменено три рейса.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлена.
Причины задержек и отмены вылетов в настоящее время неизвестны.
На этой неделе сообщалось, что Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения.
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