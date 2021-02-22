Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.05 мск, в Домодедово задержано шесть вылетов и еще два отменено.

При этом во Внуково отменили семь рейсов, а девять — задержали.

Также в Шереметьево было отменено три рейса.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлена.

Причины задержек и отмены вылетов в настоящее время неизвестны.

На этой неделе сообщалось, что Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения.