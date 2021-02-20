В Норильске 22 февраля объявлен днем траура из-за ЧП на фабрике

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Исполняющий обязанности главы города Норильска Михаил Шевченко объявил понедельник, 22 февраля, днем траура из-за гибели трех человек в результате обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики. Он подписал соответствующее распоряжение.

«Объявить 22 февраля 2021 года днем траура на территории муниципального образования «Город Норильск», — говорится в распоряжении.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Предварительно, в момент аварии в цеху находились восемь человек. Пять пострадавших госпитализировали, один погиб, еще двух человек искали под завалами. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.