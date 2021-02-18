СБУ проверила бенефициаров телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет бенефициаров украинского телеканала «1+1» в четверг, 18 февраля. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает РИА «Новости».

По его словам, служба проверит, кто именно является бенефициаром канала, какое влияние на управление оказывается.

«Условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций», — уточнил Подоляк.

Он также назвал проукраинскими существующие в стране каналы, в том числе пул бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако, пул лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука он исключил из этого списка.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре. Журналистов заблокированных телеканалов также лишили аккредитации в Раде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что закрытие телеканалов на Украине — это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова.