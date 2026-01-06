На Украине рассказали, что скрывается за кадровыми перестановками Зеленского

Перестановкой кадров президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник.

«Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей — перебить реализуемый его противниками при фактической поддержке европейцев план по его отставке», — сообщает источник.

По его словам, именно с этой целью был уволен глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, а работой ведомства на самом деле будет управлять первый замглавы СБУ Александр Поклад, который готов «выполнять приказы Зеленского» против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

Собеседник СМИ также отметил, что Зеленский ставит более-менее популярных в стране людей «на проблемные точки», демонстрируя тем самым, что якобы решил «обновить власть» после коррупционного скандала. Так, роль «пиар-хода» сыграло назначение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова на пост главы офиса президента Украины, так как тот имеет в Вашингтоне «отличный имидж» и Зеленский намерен использовать его для облегчения сложного переговорного процесс с президентом США Дональдом Трампом, утверждает источник украинского издания.

Накануне Зеленский подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары врио главы СБУ вместо Василия Малюка. До этого он также подписал указ о назначении нового руководителя ГУР, а также предложил новую кандидатуру министра обороны.

Ранее Зеленский назначил врио главы Госпогранслужбы Украины.