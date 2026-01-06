«Коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины

Участники «коалиции желающих» представили рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины, который получил поддержку со стороны США. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
Уиткофф отметил, что Вашингтон согласен с подходом, согласно которому прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к устойчивому миру.
«Коалиция также обнародовала документ, в котором представлена рамочная архитектура гарантий безопасности», — говорится в заявлении спецпосланника США.
6 января в Париже проходит саммит «коалиции желающих». В нем участвуют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.
США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Украины на саммите присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Ранее Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании сил на Украине.