Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в украинском конфликте

Уиткофф: США рассчитывают на компромисс по территориям в конфликте на Украине
Carlos Barria/Reuters

США рассчитывают достичь компромисса по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине, который считают одним из наиболее сложных. Об этом заявил спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, сообщает ТАСС.

Спецпредставитель добавил, что вечером проведет отдельную встречу с украинской делегацией вместе с советником Джаредом Кушнером для продолжения переговорной работы.

«Сегодня вечером мы будем встречаться с украинской делегацией, продолжая нашу работу. Мандат президента Трампа заключается в том, что он хочет мира в Украине. И мы решительно настроены от его имени сделать всё возможное, чтобы достичь этого мира», — сказал Уиткофф.

До этого украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

Ранее премьер Британии объявил о планах вместе с Францией построить военные базы на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571105_rnd_0",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+