США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в украинском конфликте

Уиткофф: США рассчитывают на компромисс по территориям в конфликте на Украине

США рассчитывают достичь компромисса по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине, который считают одним из наиболее сложных. Об этом заявил спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, сообщает ТАСС.

Спецпредставитель добавил, что вечером проведет отдельную встречу с украинской делегацией вместе с советником Джаредом Кушнером для продолжения переговорной работы.

«Сегодня вечером мы будем встречаться с украинской делегацией, продолжая нашу работу. Мандат президента Трампа заключается в том, что он хочет мира в Украине. И мы решительно настроены от его имени сделать всё возможное, чтобы достичь этого мира», — сказал Уиткофф.

До этого украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

6 января украинское издание «Общественное» опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

Ранее премьер Британии объявил о планах вместе с Францией построить военные базы на Украине.