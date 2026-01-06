Для работы, учебы и игр: какой ноутбук купить в 2026 году

Выбор ноутбука в 2026 году — непростая задача: рынок переполнен моделями с разными процессорами, видеокартами и ценами. «Газета.Ru» изучила варианты лэптопов в диапазоне от 30 до 300 тыс. руб. и подобрала те, что идеально подойдут для учебы, работы, игр и профессиональных задач.

Какой ноутбук нужен именно вам?

Перед покупкой ноутбука сначала следует определиться: на какой срок он потребуется, для каких целей и на какой бюджет вы рассчитываете. Важно также, какими устройствами вы пользовались до этого.

Главное правило: лучший ноутбук — это тот, который закрывает все возложенные на него задачи: от работы до развлечений. Если вам нужна мобильность, — не стоит смотреть в сторону игровых решений с большими экранами, а если нужна высокая производительность, — не следует экономить на процессоре и видеокарте.

Бюджетные ноутбуки

При выборе бюджетного ноутбука самый важный фактор – соотношение цены и характеристик. Многие модели в этой категории имеют свои особенности, которые стоит учитывать и быть готовым к тем или иным ограничениям в параметрах.

Для кого: студенты, офисные сотрудники, люди, которые в основном работают в браузере, документах и мессенджерах. Не стоит рассчитывать на высокую производительность в играх, видеомонтажных и прочих тяжелых программах.

ASUS Vivobook S14 OLED M3407HA



Цена: от 48 тыс. руб.

Процессор: AMD Ryzen 5 220

Видеокарта: интегрированная AMD Radeon 780M

ОЗУ: 16 ГБ DDR5

Накопитель: 512 ГБ SSD

Экран: 14-дюймовый OLED, 1920х1200, 60 Гц

Батарея: 70 Вт*ч

Вес: 1,4 кг

ASUS Vivobook S14 — это, пожалуй, один из лучших ноутбуков в этой категории, благодаря OLED-экрану, который встречается в устройствах с ценой в два раза дороже. К тому же тут установлен достаточно мощный для офиса и учебы процессор, а интегрированная видеокарта даже сможет запускать большинство игр, хоть и на низких настройках графики.

Ноутбук ASUS Vivobook S14 OLED Asus

Tecno MegaBook T14RA Air

Цена: 45 тыс. руб.

Процессор: Intel Core i5-1334U

ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5x

Накопитель: 512 ГБ SSD

Экран: 14-дюймовый IPS, 1920х1200, 60 Гц

Видеокарта: интегрированная Intel Iris Xe Graphics

Батарея: 55 Вт*ч

Вес: 0,99 кг

Tecno MegaBook T14RA Air примечателен в первую очередь тем, что весит всего 990 граммов. Это универсальное решение для студента или офисного сотрудника, которые вынуждены носить с собой мобильный компьютер. Процессор в ноутбуке отлично справляется с офисными задачами, а скромные габариты позволят свободно передвигаться с рабочей машиной.

Ноутбук Tecno MegaBook T14RA Air Tecno

Ультрабуки для работы

В этой ценовой категории пользователи получают куда более мощные устройства с премиальным корпусом, производительными процессорами, а в некоторых случаях еще и дискретной видеокартой.

Для кого: профессионалы, которые работают с графикой, легкими видеопроектами, программированием и запускают игры на средне-высоких настройках графики.

Honor MagicBook Art 14 2025

Цена: 142 тыс. руб.

Процессор: Intel Core Ultra 7 255H

ОЗУ: 32 ГБ LPDDR5x

Накопитель: 1 ТБ SSD

Экран: 14,6-дюймовый OLED, 3120х2080, 120 Гц, сенсорный

Видеокарта: интегрированная, Intel Arc Graphics 140T

Батарея: 75 Вт*ч

Вес: 1,3 кг

Honor MagicBook Art 14 — это ноутбук, который заставляет переосмыслить, как должен выглядеть премиальный девайс. Ведь тут пользователь получает сенсорный OLED-экран с разрешением 3K, стильный матовый корпус, выполненный с применением флагманских материалов, тачпад с виброоткликом, большой объем памяти и мощный процессор. Однако главные преимущества этой модели – толщина и небольшой вес, а также съемная веб-камера.

Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 Honor

Lenovo ThinkBook 16+ 2025

Цена: 140 тыс. руб.

Процессор: Intel Core Ultra 9 285H

ОЗУ: 32 ГБ DDR5

Накопитель: 1 ТБ SSD

Экран: 16-дюймовый IPS, 3200х2000, 165 Гц

Видеокарта: дискретная, NVIDIA GeForce RTX 5060

Батарея: 85 Вт*ч

Вес: 1,95 кг

Lenovo ThinkBook 16+ 2025 — это универсальный компьютер в строгом дизайне бизнес-ноутбука и мощной начинкой. В сдержанном цельнометаллическом корпусе цвета Luna Gray скрывается высокая производительность, которая позволяет не только монтировать видео, но и запускать современные игры на высоких настройках. В отличие от модели Honor тут более крупный экран и богатый набор портов.

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2025 Lenovo

Мощные и игровые ноутбуки

Игровые ноутбуки – это не обязательно устройства для геймеров. Некоторые выбирают такие компьютеры из-за передовой производительности, которая позволяет выполнять требовательные к ресурсам задачи и оставаться мобильным. Это работа с графикой, 3D-моделирование, видеомонтаж и программирование.

Для кого: геймеры, монтажеры, 3D-дизайнеры, специалисты по машинному обучению, профессиональные фотографы.

Honor MagicBook Pro 16 2025 HUNTER

Цена: 140 тыс. руб.

Процессор: Intel Core Ultra 9 285H

ОЗУ: 32 ГБ LPDDR5x

Накопитель: 1 ТБ SSD

Экран: 16-дюймовый IPS, 3072х1920, 165 Гц,

Видеокарта: дискретная, NVIDIA GeForce RTX 5060

Батарея: 75 Вт*ч

Вес: 1,86 кг

Honor MagicBook Pro 16 2025 — это редкий случай, когда мощный ноутбук остается портативным. Он выделяется на фоне других игровых решений весом 1,86 кг и толщиной 17,9 мм, а также сдержанным минималистичным дизайном. Устройство справляется с современными AAA-играми на средне-высоких настройках графики без перегрева. При этом шум активного охлаждения остается на комфортном уровне. Подробнее об этой модели можно узнать в обзоре «Газеты.Ru»

Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 HUNTER Honor

ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5222

Цена: 214 тыс. руб.

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX

ОЗУ: 32 ГБ DDR5

Накопитель: 1 ТБ SSD

Экран: 16-дюймовый IPS, 2560х1600, 240 Гц

Видеокарта: дискретная, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Батарея: 90 Вт*ч

Вес: 2,65 кг

ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5222 — это игровая рабочая станция, которая способна справиться с современными AAA-играми на максимальных настройках графики. Система охлаждения держит температуру в норме даже при интенсивных нагрузках благодаря оптимизированной архитектуре корпуса и продуманному воздухообмену. Однако такое решение будет габаритнее из-за большого веса и батареи на 90 Вт*ч.

Ноутбук ASUS ROG Strix G16 ASUS

Ноутбуки Apple MacBook

Устройства Apple не просто так вынесены в отдельную категорию. Они занимают особое место в сегменте благодаря собственной экосистеме и интеграции с другими устройствами компании. Это не просто мощные машины, а целая платформа, построенная для использования в связке с iPhone, iPad и другими гаджетами.

Для кого: творческие профессионалы (дизайнеры, видеографы, фотографы, музыканты), разработчики, люди с экосистемой Apple, а также для студентов творческих направлений и тех, кто работает в профессиональных приложениях вроде Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator.

MacBook Air M4

Цена: от 79 тыс. руб.

Процессор: Apple M4

ОЗУ: 16 или 24 ГБ

Накопитель: 256 или 512 ГБ SSD

Экран: 13,6-дюймовый Liquid Retina IPS, 2880х1800, 60 Гц

Батарея: 53,8 Вт*ч

Вес: 1,24 кг

MacBook Air с чипом M4 — это лучший универсальный ноутбук, который подойдет практически для всех задач, кроме игр. Чип M4 позволяет редактировать видео в Final Cut Pro без подвисания, работать с Photoshop часами, а ресурса батареи хватает до 18 часов в обычном режиме. Также модели Air могут похвастаться портативностью и отсутствием кулеров, из-за чего ноутбук даже под нагрузкой не издает шума.

Ноутбук Apple MacBook Air M4 9dream studio/Shutterstock/FOTODOM

MacBook Pro M5

Цена: от 146 тыс. руб.

Процессор: Apple M5

ОЗУ: 16, 24 или 32 ГБ

Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ SSD

Экран: 14.2-дюймовый Liquid Retina XDR mini-LED, 3072х1920, 120 Гц

Батарея: 72,4 Вт*ч

Вес: 1,55 кг

MacBook Pro M5 — это редкий случай, когда мощный ноутбук остается по-настоящему портативным. При весе 1,55 кг и толщине 15,5 мм он легко помещается в сумку. Фирменный чип M5 обеспечивает максимальную производительность во всех профессиональных программах, а система активного охлаждения не допустит перегрева устройства. В отличие от Air эта модель может похвастаться плавным экраном с частотой 120 Гц и подсветкой mini-LED, что дает богатую контрастность. В отличие от мощных Windows-ноутбуков, флагман от Apple выделяет выносливость устройства, батарея которого держит до 24 часов.