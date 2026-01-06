«Спартак» назвали претендентом на победу в РПЛ

Футбольный функционер Александр Шикунов заявил, что московский «Спартак» должен претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«У «Спартака» и у «Зенита» сильнейшие составы в Российской премьер-лиге. На какое место «красно-белые» должны претендовать в этом сезоне с этим составом? На первое. Нужен хороший тренер, у команды все есть», — сказал Шикунов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее ветеран московского ЦСКА раскритиковал назначение испанца на пост наставника «Спартака».