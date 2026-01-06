Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по Украине

Премьер Польши Туск: в декларацию по Украине не включены обязательства союзников

Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако не обозначили в ней конкретные обязательства стран-союзников. Об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер Дональд Туск по итогам встречи европейских лидеров в Париже, передает ТАСС.

«Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины», --заявил Туск.

Он также подчеркнул, что договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока имеют вид «черновиков».

По словам премьер-министра, общая позиция, которая прояснит участие США в проекте, будет готова до конца января.

6 января в Париже пройдет саммит лидеров Евросоюза, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины.

Как сообщал журналист The Financial Times, в преддверие саммита США выразили готовность «контролировать линию фактического прекращения огня» с помощью датчиков, беспилотников и спутников, а также выразили поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы соответствовали «некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне».

