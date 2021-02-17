Экс-глава Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату
Катерина Медведева
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Замоскворецкий суд Москвы назначил условный срок бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву за растрату 7,5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб… срок считать условным», — огласила решение судья.
Ранее суд признал Ишаева виновным в растрате.
Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.
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