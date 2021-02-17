Экс-глава Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату

Замоскворецкий суд Москвы назначил условный срок бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву за растрату 7,5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб… срок считать условным», — огласила решение судья.

Ранее суд признал Ишаева виновным в растрате.

Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.