Врач заявил о неизбежном приходе британского штамма в РФ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о том, что британский штамм коронавируса неизбежно дойдет до России. Об этом сообщает радио «Вести ФМ».

По его словам, мутации вируса происходят настолько быстро, что первого штамма COVID-19 уже не существует.

«И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся», — подчеркнул Тимаков.

Он также добавил, что люди, которые еще не переболели коронавирусной инфекцией, будут сильнее к нему восприимчивы.

Врач также спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в середине весны, поскольку у людей происходит снижение иммунитета.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».