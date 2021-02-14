На детской площадке в Петербурге нашли тело девочки

В Петербурге нашли тело девочки на детской площадке, передает РЕН.

Мама девочки рассказала, что дочь ушла из дома около 4.30 утра без верхней одежды. Женщина искала ее во дворах, однако безуспешно.

Тело ребенка 2010 года рождения обнаружил мужчина, проживающий на одной улице с пропавшей. О произошедшем он сообщил правоохранителям.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о ребенке, который насмерть замерз на улице в Туве, пока родители распивали алкоголь.