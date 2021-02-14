Еще 1 559 случаев COVID-19 зафиксировали в Москве

Оперативный штаб сообщил о еще 1 559 случаях коронавирусной инфекции, выявленных за прошедшие сутки в Москве.

Притом выздоровело больше пациентов, чем заболело — 2 089, а 58 человек умерли.

Таким образом, с начала пандемии в столице выявлено 956 178 заболевших, из них 869 869 пациентов вылечились и 14 348 летальных случаев.

Всего в РФ зарегистрировали более 4 млн заболевших, 14 185 за последние сутки.