Мужчина открыл стрельбу у клуба в Петербурге
Катерина Медведева
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Мужчина открыл стрельбу у клуба в Петербурге. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел на улице Чудновского. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелявшим оказался генеральный директор одного из коммерческих предприятий.
По данным телеканала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда взял травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.
Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о мужчине, отрывшем стрельбу в кафе Москвы.
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