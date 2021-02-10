После гибели пациентов в больнице в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов в подмосковном Одинцово после отключения подачи кислорода.

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте ведомства.

В ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина гибели людей.

Ранее в Минздраве Московской области подтвердили смерть двух пациентов в Никольской больнице в Одинцово, где произошел сбой в подаче кислорода. По данным ведомства, временный сбой подачи кислорода длился 12 минут, во время инцидента никто не погиб. Двое людей скончались «из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода».