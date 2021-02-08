В США сенатор умер от коронавируса

Член Палаты представителей Конгресса США Рон Райт умер от коронавируса, пишет The Hill.

«Конгрессмен Рон Райт скончался 7 февраля 2021 года», — заявили представители законодателя.

Райту было 67 лет. Коронавирус выявили у него в конце января. Это первая смерть действующего конгрессмена. Уточняется, что сенатор боролся с раком.

Ранее в США мужчина угнал автомобиль с вакцинами от коронавируса.