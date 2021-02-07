На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

На Филиппинских островах произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован у побережья острова Минданао. Его эпицентр располагался в 21 км к северо-западу от города Дигос и в 6 км к северо-западу от города Бансалан. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение произошло у берегов Японии.