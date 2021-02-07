На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Катерина Медведева
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На Филиппинских островах произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован у побережья острова Минданао. Его эпицентр располагался в 21 км к северо-западу от города Дигос и в 6 км к северо-западу от города Бансалан. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее землетрясение произошло у берегов Японии.