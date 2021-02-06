Рогозин показал снимок из космоса идущего на Москву циклона

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона.

Снимок сделан с российского спутника «Метеор-М». На изображении видно, как на столичный регион надвигается арктический циклон.

Этот циклон должен принести в город морозы.

Ранее метеорологи сообщили, что на следующей неделе в Москве температура опустится до -30°C. Таких морозов не было в столице 10 лет.