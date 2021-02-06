Рогозин показал снимок из космоса идущего на Москву циклона
Бернст Ю.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона.
Снимок сделан с российского спутника «Метеор-М». На изображении видно, как на столичный регион надвигается арктический циклон.
Этот циклон должен принести в город морозы.
Ранее метеорологи сообщили, что на следующей неделе в Москве температура опустится до -30°C. Таких морозов не было в столице 10 лет.
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