Трое человек получили ранения и двое пропали без вести при взрыве в Бордо

По меньше мере трое человек получили ранения и двое пропали без вести в результате взрыва в жилом доме в центре французского города Бордо в субботу, 6 января. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.

Информация о возможных погибших не приводится.

По предварительным данным полиции, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в одном из жилых зданий на улице Бори в Бордо.