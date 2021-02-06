Трое человек получили ранения и двое пропали без вести при взрыве в Бордо
Анна Светлова
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По меньше мере трое человек получили ранения и двое пропали без вести в результате взрыва в жилом доме в центре французского города Бордо в субботу, 6 января. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.
Информация о возможных погибших не приводится.
По предварительным данным полиции, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в одном из жилых зданий на улице Бори в Бордо.
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