Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе потушен

Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

«В 22.17 мск — локализация и ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении участвовали 24 человека и семь единиц техники.

Ранее из-за разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.