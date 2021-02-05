Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе потушен
Карина Казанцева
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Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.
«В 22.17 мск — локализация и ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал. В тушении участвовали 24 человека и семь единиц техники.
Ранее из-за разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.
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