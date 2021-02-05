Потерпевший ветеран ВОВ по делу Навального участвует в заседании

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который является потерпевшим по делу против блогера Алексея Навального о клевете, участвует в заседании по видеосвязи из дома в пятницу, 5 февраля. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что суд попросил ветерана надеть медицинскую маску несмотря на то, что тот не находится в здании суда.

Навальный, в свою очередь, отметил, что таким образом Артеменко «не доживет до конца заседания».

Ранее сообщалось, что Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете.