Прокуратура Воронежа раскрыла детали инцидента с мужчиной, упавшим на коляску

В прокуратуре Воронежской области рассказали детали инцидента с падением мужчины с 17 этажа на коляску, в которой находился младенец. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что инцидент произошел возле дома №168 по улице Острогожская около 17.00.

По данным прокуратуры, мужчина является студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, ему было 20 лет.

Там уточнили, что в результате трагедии мужчина погиб на месте, а пятимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.

4 февраля СК завел дело после падения мужчины с 17 этажа на коляску в Воронеже.