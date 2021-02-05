Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19

Повторное заражение коронавирусом нового типа может быть связано не только с реактивацией оставшегося в организме патогена, но и с новым инфицированием на фоне ослабленного иммунитета, считают ученые из Медицинской школы Йельского университета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Так, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают, что положительный результат теста на коронавирус в течение 90 дней после первичного заражения вероятнее всего свидетельствует об устойчивом выделении вируса, а не о повторном инфицировании.

При этом ученые наблюдали случай повторного заражения у переболевшего COVID-19 пациента спустя четыре месяца отсутствия симптомов и несколько отрицательных тестов, указано в сообщении. Исследователи пришли к выводу, что в данном случае имели место два отдельных эпизода инфицирования.

Ранее опрошенные учеными пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, перечислили необычные симптомы заболевания.