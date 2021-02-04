Собянин заявил, что его 95-летний отец привился от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для людей старшего поколения.

«Спутник V» – вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. У нас уже привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения. И должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди», — сказал он в эфире «России 24».

Глава города объяснил, что у молодых людей как правило сильный иммунный ответ, поэтому часто встречается температура и другие осложнения, а организм пожилых людей проще воспринимает вакцину.

Собянин добавил, что прививку сделал его 95-летний отец, никаких осложнений после этого не последовало.

Он также заявил, что еще рано снимать ограничения по коронавирусу для пожилых людей.