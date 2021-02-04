Суд в Москве приговорил француза к 2 годам колонии за контрабанду военного оборудования

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима гражданину Франции и северной Македонии Тони Стефановски по обвинению в приготовлении контрабанды военного оборудования. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

«Тони признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 ч.1 ст.226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца», — говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело о попытке вывезти контрабандой военные радиостанции «Азарт» из России Пресненский суд Москвы начал рассматривать в январе текущего года. Тогда сообщалось, что гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефановски признал вину и заявил о раскаянии. Заказчиком радиостанций был президент американской частной охранной фирмы Джордж Олвен — он хотел закупить оборудование «для охоты» в Африке.