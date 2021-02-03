Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у коронавируса «не женское лицо». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Малышева рассказала об исследованиях, которые подтверждают, что COVID-19 тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от болезни.

«Женщинам природа заложила колоссальные защитные свойства», — пояснила она.

В частности, коронавирус способствует образованию тромбов, к чему более склонны мужчины.

Кроме того, у женщин намного больше, чем у мужчин, цитотоксических клеток лимфоцитов. «Это клетки-убийцы наших врагов», — объяснила телеведущая.

Еще один природный механизм в организме женщины — более легкое, чем у мужчин, протекание болезней.

Тем не менее, Малышева призвала женщин привиться от коронавируса.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы.