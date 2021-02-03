Три украинских телеканала прекратили вещание после указа о санкциях Зеленского

После указа президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому вводятся санкции в отношении украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, они прекратили вещание, передает ТАСС.

Вместо программ показывается либо черный экран, либо цветная сетка.

Теперь программы каналов можно посмотреть только с помощью видеохостинга YouTube.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против данных украинских телеканалов сроком на пять лет.