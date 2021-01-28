Задержанные за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве признали вину

Уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева и 35-летнюю уроженку Украины Ольгу Бендас арестовали после драки с сотрудниками правоохранителями на несанкционированной акции 23 января в Москве. Они уже признали свою вину. Об этом свидетельствует видео, обнародованное Следственным комитетом РФ.

Как рассказал Джумаев, он был задержан за сопротивление полиции и за то, что сбежал.

В свою очередь женщина объяснила, что совершила свой поступок «под влиянием всеобщего агрессивного настроения». Бендас отметила, что сожалеет и просит прощение за участие в драке с сотрудниками полиции. Она также призвала «всех не допускать подобных ошибок».

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