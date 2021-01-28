Партия Порошенко потребовала запретить закупку вакцины «Спутник V»

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Раде потребовала законодательно запретить закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделала депутат фракции Ирина Геращенко.

«Мы требуем законодательно запретить закупку вакцины страны-агрессора», — написала Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, какой бы закон не был принят Радой, «шансы на быструю вакцинацию украинцев остаются в любом случае призрачными».